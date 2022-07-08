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Yerel Gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Yerel

Gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Zonguldak'ta yabancı plakalı bir otomobille traktörün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 08:31:00 -
Gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza 22.00 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolu Eceler köyü mevkisinde meydana geldi. S.D. idaresindeki MO-MD-67 yabancı plakalı araçla K.A. idaresindeki traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada Şermin Demirci (61) hayatını kaybetti. Yaralılardan Ş.D. (2), M.A. (39), V.Ö. (50) ve A.B. (20) ambulanslarla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Şermin Demirci'nin cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yabancı plakalı aracın sürücüsü S.D., traktör sürücüsü K.A. ve Ş.D.'nin Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Kaza nedeniyle araçlar adeta hurdaya dönerken jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ulaşım ise bir süreliğine kontrollü sağlandı.

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