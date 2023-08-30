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Yaşam Gurbetçinin hesabını böyle boşalttılar
Yaşam

Gurbetçinin hesabını böyle boşalttılar

Yeniakit Publisher
2023-08-30 13:57:00 -
Gurbetçinin hesabını böyle boşalttılar

Kimliğini çaldıkları gurbetçinin bankadaki hesabını sıfırlayan 2 dolandırıcı tutuklandı.

Mersin’de tanıdıkları gurbetçi vatandaşın çaldıkları kimliğiyle bankadaki hesabından 800 bin lirasını çeken 2 dolandırıcı tutuklandı.

Dolandırıcılık olayı, geçtiğimiz 25 Ağustos Cuma günü Mersin’in Mut ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İtalya’da yaşayan M.C. isimli gurbetçi vatandaş yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Mersin’in Mut ilçesine geldi. İzin süresi 23 Ağustos’ta dolan M.C., yaşadığı İtalya’ya tekrar döndü. 

İtalya’ya döndükten 2 gün sonra parasının çekildiğini fark etti

Gurbetçi M.C., İtalya’ya döndükten 2 gün sonra özel bir bankada bulunan hesabındaki 800 bin lira paranın bankanın Karaman’daki şubesinden çekildiğini görerek, durumu hemen banka yetkililerine bildirdi. Banka yetkilileri de güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde şubeye gelen bir kişinin kimliği ibraz ederek sahte imzayla parayı çektiğini belirledi. Bunun üzerine olay polise bildirildi. 

Karaman polisi 2 dolandırıcıyı yakaladı

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısların kimliklerini tespit edebilmek için vakit kaybetmeden çalışma başlattı. Bankanın güvenlik kamera kayıtları ile Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) incelemeye alan ekipler, Mersin’in Mut ilçesine giden aracın plakası ile şahısların kimliğini kısa sürede tespit etti. 

Tanınmamak için parayı Karaman’da çekmişler

Tanıdıkları gurbetçi M.C.’nin bankada yüklü miktarda parasının bulunduğunu bilen C.E. (45) ve H.D.'nin (57) ilçede tanınacaklarını düşünerek parayı yakın bir ildeki bankanın şubesinden çektikleri ortaya çıktı. Otomobil ile en yakın il olan Karaman’a giden 2 zanlının banka şubesinde çaldıkları kimlik ve gurbetçinin imzasını taklit ederek parayı çektikleri belirlendi. Şüphelilerin parayı çektikten sonra geldikleri araçlarla hızla Karaman’dan Mersin’e döndükleri tespit edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüphelileri yakalamak için Karaman’dan Mersin’e giden sivil ekipler, H.D.’yi Silifke ilçesi çıkışında şehirlerarası otobüsle Antalya’ya kaçarken üzerinde 60 bin lira ve 400 euro parayla yakalarken, C.E. ise Mut ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Karaman’a getirilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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