Gurbetçilerin seyahat şartları nelerdir? Türkiye'ye güncel giriş koşulları

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere anavatana gelmeye başlayan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Almanya'dan gelen Kadir Özkan ise vatan özlemlerinin büyük olduğunu belirtti. Nursen Özkan, salgın nedeniyle bir süredir Türkiye'ye gelemediklerini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle eskisi gibi bavulumuzu hazırlayıp gelemiyoruz. Önce testlerden geçiyoruz ve sonuçları bekleyip geliyoruz. Yolculumuz çok rahat geçti." dedi.

Gurbetçilerin seyahat şartları nelerdir?

Gideceğiniz ülkenin giriş koşullarını öğrenmeli; size ait HES Kodu, seyahat izin belgesi, PCR testi gibi belgeleri önceden temin etmelisiniz. (Türkiye’den yurt dışına çıkacak yolcular için) Bulunduğunuz ülkenin ülke şartları ve Türkiye’nin girişlerde uyguladığı PCR testi ve Türkiye Giriş Formu‘nun ibrazını yerine getirmelisiniz. (Yurt dışından Türkiye’ye gelecek yolcular için)

Türkiye’ye yapılacak olan uçuşlarda tüm yolcuların Türkiye’ye gelen uçuşlarının kalkışından en fazla 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi sonucu ibraz etmesi gerekmektedir.

Üzerinde PCR veya RNA ibaresi olmayan testler kabul edilmemektedir.

Test sonucu ibraz edemeyen veya test türü belirtilen şartlara uymayan yolcular sefere kabul edilmemektedir.

PCR testleri hem çıktı olarak hem de online olarak kabul edilmektedir.

PCR testten muaf olanlar;

0-6 yaş arası,

Cenaze beraberinde gelecek Türk vatandaşları (Türkiye girişinde PCR testi yapılacaktır.)

Cenazesi olduğunu beyan eden Türk vatandaşları (Türkiye girişinde PCR testi yapılacaktır.)

KKTC’den Türkiye’ye seyahat edecek, hudut geçiş belgesine sahip er ve erbaşlar (PCR test ve karantinadan muaf tutulacaktır.)