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Gurbetçilerin ana vatana gelişleri sürüyor

Yıllık izinlerini geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek memleketlerine yolculukları devam ediyor- Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler ile gümrük personelinin bayramını kutladı

11 Ağustos 2019 Pazar 11:03
Gurbetçilerin ana vatana gelişleri sürüyor

EDİRNE (AA) - Yurt dışında yaşayan Türklerin baba ocağına ziyaretleri sürüyor.

Bazı gurbetçiler dönüşe geçerken bazılarının ise gelişleri devam ediyor.

Temmuz ayından bu yana 1 milyonun üzerinde gurbetçi Edirne'deki sınır kapılarını kullanarak memleketlerine gitti.

İzinleri bitenlerin peyderpey dönüşlerinin sürdüğü Kapıkule Sınır Kapısı'nda gelecek hafta sonunda yoğun bir dönüş trafiği bekleniyor.

- Vali Canalp, Kapıkule'de gurbetçilerle görüştü

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler ile gümrük personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vali Canalp ve beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak sınır kapısı girişindeki kontrol noktasında bekleyen polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.

Canalp, bu yıl ilk kez uygulanacak "dönüş araç parkı" düzenlemesini inceledi, gurbetçilerin numara sistemi ile sınır kapısına alınacağı alanda Kapıkule Mülki İdare Amiri Levent Elmacıoğlu'ndan bilgi aldı.

- "Bulgaristan'da çok bekliyoruz"

Vali Canalp, daha sonra sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerle bir araya geldi.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir süre sohbet eden Vali Canalp, onların istek ve taleplerini dinledikten sonra bayramını kutladı. Yurt dışından gelen vatandaşlar, Bulgaristan sınırında 2-3 saat beklediklerini belirtti.

Gümrük çalışanlarıyla da bayramlaşan Vali Canalp, memurlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Canalp, gümrükteki bayramlaşmanın ardından sınır karakoluna geçerek Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Askerlerle tek tek bayramlaşan Canalp, bir süre onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra karakoldan ayrıldı.

Ziyaretlerde, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Emniyet Müdürü Vekili Serdar Ülker de yer aldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:03
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