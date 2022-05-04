Gurbetçi babanın açlık grevi 7. gününde

RESUL EKREM ŞAHAN

Yeni Akit’e konuşan Söylemez, “Türkiye’de nafaka durumunu anlatmak için bir türlü muhatap bulamadığım için burada açlık grevine başladım. Sesimi duyurana kadar devam edeceğim” dedi. Kendisini aldatan eşine işsiz olmasına rağmen 2 bin 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Söylemez derdini Türkiye’de bir türlü anlatamadığını söyledi.

Söylemez şöyle devam etti: “Türkiye’ye gelsem çocuklarımı görmeden hapse gireceğim. Çünkü nafakayı ödeyemediğim için hakkımda tazyik hapsi var. İşsiz ve maddi durumum iyi olmadığı için nafakayı ödeyemedim ve nafaka ücretleri birikti. Üstelik çocuklarım bana karşı dolduruluyor. İnşallah bu eylem, hem kendi sesimi hem de benim durumumdaki birçok insanın sesini yetkililere duyurur.”