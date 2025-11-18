Gurbetçi aileyi yok eden facianın sebebi bulundu: Oteldeki usulsüz böcek ilaçlama işlemi!

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde iki çocukları ve annenin ardından baba da hayatını kaybetti. Peki, Böcek ailesi neden öldü, Böcek ailesinin zehirlenmesine ne neden oldu?

Böcek ailesinin sır ölümü... Böcek ailesinin ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor. Almanya’dan İstanbul’a tatile gelerek Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal’ın (3) ardından dün akşam saatlerinde baba Servet Böcek de hayatını kaybetti. Soruşturmada dün 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 11’e çıktı.

BÖCEK AİLESİNE NE OLDU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

BÖCEK AİLESİ NEDEN ZEHİRLENDİ?

Böcek ailesinin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir oda ilaçlanmıştı. İlacın içindeki alüminyum fosfit maddesinin üst kattaki odaya havalandırmadan ulaşarak Böcek ailesini zehirlediği belirtiliyor.

Adliyeye sevk edilen lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 7 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Gözaltında olan kişiler arasında otel sahibi, çalışanları, ilaçlama şirketi sahibi, oğlu ve çalışanı ile ailenin poğaça aldığı fırın sahibinin olduğu belirtildi.

Panzehiri yok Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi.

Kullanılan ilaçta bulunan “alüminyum fosfit” içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan ‘alüminyum fosfit’ maddesinin panzehrinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda pestisit adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi. Öte yandan Ankara’da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olayda, aynı maddeleri içeren ilaç ile bir apartman ilaçlanmış ve bunun sonucunda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti.