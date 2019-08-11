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Gurbetçi aileye satırlarla saldırdılar! 'Hepiniz burada öleceksiniz'

Kurban Bayramı dolayısıyla Avusturya'dan Kahramanmaraş'a tatile gelen Koyuyeşil ailesi, piknik için gittikleri yerde bulunan çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin satırlı saldırısını uğradı. Olayda 12 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 23:48
Gurbetçi aileye satırlarla saldırdılar! 'Hepiniz burada öleceksiniz'

Avusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde bulunan Fırnız mevkiinde meydana geldi.

Koyuyeşil ailesi, Fırnız'daki dinlenme tesislerinden birine pikniğe gitti. İddiaya göre piknikte ailenin oturduğu çardak kırılınca işletme sahipleri aileye saldırdı.

Olayda Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Muradiye Koyuyeşil (35), Elif Yıldırım (30), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Erkan Koyuyeşil (33), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35), Hakan Koyuyeşil (34), Emre Koyuyeşil (17) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralanırken, ailenin bulunduğu bir otomobil ile bir minibüsün de camları kırıldı.

'Ellerinde silah hariç her şey vardı"

Kendi imkanlarıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden yaralılar, tedaviye alındı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralılardan Özkan Koyuyeşil ve Hakan Koyuyeşil'in kafasına dikiş atılırken, Tahir Bilal Koyuyeşil'in de kolu kırıldı.

Avusturya'dan tatile geldiklerini söyleyen Özkan Koyuyeşil, ölümden döndüklerini, çocukların olaydan sağ çıkmalarının tek tesellileri olduğunu söyledi. Her şeyin çardağın kırılmasıyla başladığını belirten Özkan Koyuyeşil, "Toplam 20-25 kişi oldular. Ellerinde bıçaklar, satırlar. Biz daha sonra arabalara girdik çocukları uzaklaştırmak için çünkü çocuklara saldırıyorlardı, çocukları alıp alıp fırlatıyorlardı. Çıkışa doğru giderken güvenlikçi kapıyı kapatmış. Orada bizi beklediler, arkadan babamlar da geldiler arabayla. Ellerinde silah hariç her şey vardı. 'Burada bunların ölüsü çıkacak, Bunlara burada tabuta girecek' diye öyle bir bağırıyorlardı ki bildiğiniz gibi değil. Ondan sonra başladılar arabaları parçalamaya. Arabalarda taş izi değil, hepsi ellerindeki et kesme satırlarıyla saldırdılar. Çocuklarımın hepsinin psikolojisi bozuldu. Çocuğum kendi kendine sayıklıyor artık, kız çocuğumu eve gönderdim sakinleşsin, uyusun diye. Benim başıma taşla, odunla vurdular. Satırın ucu geldi kafama geldi ben kafamı çektim. Arkamdan bir tanesi bıçağı sokarken babam elinden alıyor, babam yakalıyor ben görmedim arkamdakini tam bıçağı saplarken babam elinden kapmış" iddiasında bulundu.

'Hepiniz burada öleceksiniz'

Kolu kırılan Tahir Bilal Koyuyeşil de kedilerine 20-30 kişinin saldırdığını söyledi. Saldırganların kadın ve çocuk ayrımı yapmadığını ileri süren Koyuyeşil, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çardakların sahibi geldi, çardak kırıldı diye küfretti gitti. Bize niye küfrediyorsun diye laf dalaşına girdik. Oradan 15-20 kişi geldi. O sırada 'Silahlarımı getirin bunları öldüreceğim' diye kelimeler de kullandı. Et satırları, bıçaklar, odunlar havada uçuşuyordu. Bir arkadaş 'Polisim ben sakin olun' dedi, daha sonra 'ben polisim' diyen kişi telefon açmış 10 kişi daha geldi. Hepsi bize saldırdı. Arabaların hali ortada zaten. Taşla sopalarla saldırdılar, çocukları iteklediler. 'Hepiniz burada öleceksiniz' dediler. Güvenlikçi kapıyı kapattı. Kapı kapanınca tekrar bize saldırdılar. Ellerinde sopa, et satırı vardı, kasap bıçakları vardı ellerinde. Oranın sahibi silahını almaya gitti kızlar kapıyı açmıyor diye kızlarını dövdü. Elime sopayla, kafama taşla vurdular. Et satırı falan da kullandılar. 5-6 kişi bana saldırdı zaten. Kafamda dikişler de var. Kolum 4 yerinden kırık ameliyat olacağım perşembe günü."

'Eltim olmasa...'

Olayı yara almadan atlatan Özkan Koyuyeşil'in eşi Elif Koyuyeşil de camları kırılan araçları göstererek, "Bunları insan yapar mı? Bunları hiçbir insan yapmaz. Biz yurt dışından buraya tatile geldik, vahşi insanlar değiliz. Çocuklarımızla bayram pikniğine gittik biz oraya. Çardak devrildi diye suçumuz ne bizim. Oğluma satırla vurmak isterken eltim oğlumu çekince kapıya isabet etti. Benim eltim onu köşeye çekmeseydi ben belki şu an ağlıyordum oğlum öldü" diye konuştu.

12 gözaltı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 23:48
  1. Kahramanmaraş
  2. Koyuyeşil ailesi

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