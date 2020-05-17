  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüşmeler başladı! Trabzonspor'da Nazım Sangare sesleri

Gram altın ne kadar yükseldi? Bugün altın kaç para?

Fenerbahçe'de yol ayrımı! Golcü oyuncunun bonservis bedeli 5 milyon Euro

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Güvenlik görevlisi alımı | Güvenlik görevlisi personel ilanı
için kalan
Aktüel

Günyüzü’nde feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:24:07 -
Günyüzü’nde feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.


İlçenin Kavuncu mahallesinden Polatlı’ya giden Sinan Topkaya idaresindeki otomobilin önüne ani olarak bir sokak köpeği çıktı. Sürücü Sinan Topkaya, köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden kırınca hâkimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkıp yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı. Olayı gören diğer sürücüler sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücü Sinan Topkaya’nın araçta sıkıştığını fark edince itfaiye ekipleri çağırdı. Araçta sıkışan Sinan Topkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada ağır yaralanan ve Sinan Topkaya ile aynı araçta bulunan eşi Rukiye Topkaya, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Günyüzü’nde uzun yıllardır pazarcı esnafı olan Sinan Topkaya’nın ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı