Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.719 -0,12 BIST ANKARA 118.272 -0,15 BIST ANTALYA 49.512 -0,01 BIST BALIKESİR 57.950 0,86 BIST BURSA 142.495 -0,68 BIST DENIZLI 83.596 -0,67 BIST ISTANBUL 102.829 -0,26 BIST IZMIR 161.266 0,69 BIST KAYSERI 338.410 0,66 BIST KOCAELI 243.724 0,96 BIST KONYA 64.013 -0,08 BIST TEKIRDAĞ 217.945 0,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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