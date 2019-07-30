Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi30 Temmuz 2019 Salı 13:27
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.719
|-0,12
|BIST ANKARA
|118.272
|-0,15
|BIST ANTALYA
|49.512
|-0,01
|BIST BALIKESİR
|57.950
|0,86
|BIST BURSA
|142.495
|-0,68
|BIST DENIZLI
|83.596
|-0,67
|BIST ISTANBUL
|102.829
|-0,26
|BIST IZMIR
|161.266
|0,69
|BIST KAYSERI
|338.410
|0,66
|BIST KOCAELI
|243.724
|0,96
|BIST KONYA
|64.013
|-0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|217.945
|0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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