Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:19
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.591
|0,08
|BIST ANKARA
|113.514
|0,28
|BIST ANTALYA
|50.164
|0,08
|BIST BALIKESİR
|55.744
|0,31
|BIST BURSA
|142.994
|-0,06
|BIST DENIZLI
|81.915
|0,60
|BIST ISTANBUL
|102.406
|0,22
|BIST IZMIR
|158.243
|0,08
|BIST KAYSERI
|338.735
|1,33
|BIST KOCAELI
|233.466
|-0,69
|BIST KONYA
|64.506
|0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|220.190
|0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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