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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:42:04 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.4792,31
BIST ANKARA2.4321,50
BIST ANTALYA2.4471,80
BIST BALIKESİR2.0970,40
BIST BURSA3.7640,75
BIST DENIZLI2.7900,58
BIST ISTANBUL1.5761,33
BIST IZMIR3.4370,10
BIST KAYSERI8.6001,28
BIST KOCAELI3.5902,23
BIST KONYA3.511-1,10
BIST TEKIRDAĞ9.8012,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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