Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.479
|2,31
|BIST ANKARA
|2.432
|1,50
|BIST ANTALYA
|2.447
|1,80
|BIST BALIKESİR
|2.097
|0,40
|BIST BURSA
|3.764
|0,75
|BIST DENIZLI
|2.790
|0,58
|BIST ISTANBUL
|1.576
|1,33
|BIST IZMIR
|3.437
|0,10
|BIST KAYSERI
|8.600
|1,28
|BIST KOCAELI
|3.590
|2,23
|BIST KONYA
|3.511
|-1,10
|BIST TEKIRDAĞ
|9.801
|2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)