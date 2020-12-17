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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:36:34 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.8980,43
BIST ANKARA2.2520,56
BIST ANTALYA2.0421,68
BIST BALIKESİR1.8880,61
BIST BURSA3.502-0,66
BIST DENIZLI2.746-0,24
BIST ISTANBUL1.4510,01
BIST IZMIR3.1050,46
BIST KAYSERI8.0111,16
BIST KOCAELI3.402-0,04
BIST KONYA3.2691,85
BIST TEKIRDAĞ9.2320,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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