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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:29:48 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.2020,83
BIST ANKARA2.187-0,93
BIST ANTALYA2.040-1,58
BIST BALIKESİR1.809-1,12
BIST BURSA3.485-0,29
BIST DENIZLI2.785-1,02
BIST ISTANBUL1.419-0,20
BIST IZMIR3.1340,22
BIST KAYSERI8.035-0,02
BIST KOCAELI3.3091,64
BIST KONYA3.6636,58
BIST TEKIRDAĞ9.141-0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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