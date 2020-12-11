Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.202
|0,83
|BIST ANKARA
|2.187
|-0,93
|BIST ANTALYA
|2.040
|-1,58
|BIST BALIKESİR
|1.809
|-1,12
|BIST BURSA
|3.485
|-0,29
|BIST DENIZLI
|2.785
|-1,02
|BIST ISTANBUL
|1.419
|-0,20
|BIST IZMIR
|3.134
|0,22
|BIST KAYSERI
|8.035
|-0,02
|BIST KOCAELI
|3.309
|1,64
|BIST KONYA
|3.663
|6,58
|BIST TEKIRDAĞ
|9.141
|-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)