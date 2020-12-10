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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:29:55 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.2821,10
BIST ANKARA2.2200,63
BIST ANTALYA2.061-0,07
BIST BALIKESİR1.8480,79
BIST BURSA3.5240,99
BIST DENIZLI2.7890,30
BIST ISTANBUL1.4340,78
BIST IZMIR3.1580,53
BIST KAYSERI8.1011,56
BIST KOCAELI3.2211,04
BIST KONYA3.4555,15
BIST TEKIRDAĞ9.1830,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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