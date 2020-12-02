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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:27:01 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.324-0,78
BIST ANKARA2.2120,61
BIST ANTALYA2.0061,21
BIST BALIKESİR1.7881,11
BIST BURSA3.5020,62
BIST DENIZLI2.846-0,23
BIST ISTANBUL1.4020,69
BIST IZMIR3.1271,20
BIST KAYSERI7.3730,24
BIST KOCAELI3.1532,16
BIST KONYA2.7653,64
BIST TEKIRDAĞ9.1450,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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