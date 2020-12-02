Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.324
|-0,78
|BIST ANKARA
|2.212
|0,61
|BIST ANTALYA
|2.006
|1,21
|BIST BALIKESİR
|1.788
|1,11
|BIST BURSA
|3.502
|0,62
|BIST DENIZLI
|2.846
|-0,23
|BIST ISTANBUL
|1.402
|0,69
|BIST IZMIR
|3.127
|1,20
|BIST KAYSERI
|7.373
|0,24
|BIST KOCAELI
|3.153
|2,16
|BIST KONYA
|2.765
|3,64
|BIST TEKIRDAĞ
|9.145
|0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)