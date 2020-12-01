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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:26:59 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.2393,58
BIST ANKARA2.1711,16
BIST ANTALYA1.9971,80
BIST BALIKESİR1.7212,13
BIST BURSA3.4530,57
BIST DENIZLI2.8440,11
BIST ISTANBUL1.3661,80
BIST IZMIR3.0751,46
BIST KAYSERI7.3091,36
BIST KOCAELI3.0622,65
BIST KONYA2.7335,14
BIST TEKIRDAĞ9.139-2,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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