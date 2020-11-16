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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:35:47 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.3560,85
BIST ANKARA2.209-0,01
BIST ANTALYA2.0475,07
BIST BALIKESİR1.551-0,18
BIST BURSA3.3792,83
BIST DENIZLI2.8171,98
BIST ISTANBUL1.3750,47
BIST IZMIR2.9070,24
BIST KAYSERI7.0062,68
BIST KOCAELI2.9832,32
BIST KONYA2.2331,29
BIST TEKIRDAĞ9.1371,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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