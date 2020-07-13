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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:28:04 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 359.527 4,07
BIST ANKARA 208.986 2,77
BIST ANTALYA 136.163 5,37
BIST BALIKESİR 127.131 4,05
BIST BURSA 254.154 4,20
BIST DENIZLI 246.056 1,78
BIST ISTANBUL 122.862 2,19
BIST IZMIR 244.998 2,81
BIST KAYSERI 555.065 3,93
BIST KOCAELI 233.117 2,41
BIST KONYA 120.332 4,39
BIST TEKIRDAĞ 754.533 2,06


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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