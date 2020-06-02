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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:24:14 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 329.726 1,11
BIST ANKARA 190.354 0,86
BIST ANTALYA 100.098 -1,21
BIST BALIKESİR 121.789 -1,92
BIST BURSA 197.147 0,48
BIST DENIZLI 205.874 1,84
BIST ISTANBUL 110.536 0,32
BIST IZMIR 215.484 0,08
BIST KAYSERI 480.469 -0,05
BIST KOCAELI 215.848 0,29
BIST KONYA 97.799 0,02
BIST TEKIRDAĞ 689.364 -0,22


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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