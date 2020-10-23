Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.131
|1,12
|BIST ANKARA
|2.220
|-0,74
|BIST ANTALYA
|1.850
|0,06
|BIST BALIKESİR
|1.747
|0,88
|BIST BURSA
|3.378
|-0,96
|BIST DENIZLI
|3.096
|-1,88
|BIST ISTANBUL
|1.303
|-0,31
|BIST IZMIR
|2.870
|-0,14
|BIST KAYSERI
|6.935
|-1,66
|BIST KOCAELI
|2.647
|0,58
|BIST KONYA
|2.371
|0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|8.805
|2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)