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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:59:31 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.345 2,03
BIST ANKARA 2.207 0,44
BIST ANTALYA 1.646 0,00
BIST BALIKESİR 1.729 -0,61
BIST BURSA 3.592 -1,89
BIST DENIZLI 2.982 -0,47
BIST ISTANBUL 1.289 -0,12
BIST IZMIR 2.895 0,17
BIST KAYSERI 6.757 -1,26
BIST KOCAELI 2.545 -0,34
BIST KONYA 2.146 -0,25
BIST TEKIRDAĞ 7.648 -1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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