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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:25:43 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.254 1,35
BIST ANKARA 2.198 1,41
BIST ANTALYA 1.608 2,17
BIST BALIKESİR 1.722 1,37
BIST BURSA 3.629 4,31
BIST DENIZLI 3.027 -0,06
BIST ISTANBUL 1.287 1,14
BIST IZMIR 2.883 2,61
BIST KAYSERI 6.816 1,53
BIST KOCAELI 2.563 0,45
BIST KONYA 2.150 3,51
BIST TEKIRDAĞ 7.794 2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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