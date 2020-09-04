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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:31:11 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.645 1,01
BIST ANKARA 1.989 0,45
BIST ANTALYA 1.325 0,83
BIST BALIKESİR 1.184 0,76
BIST BURSA 2.563 0,86
BIST DENIZLI 2.616 -1,13
BIST ISTANBUL 1.146 0,53
BIST IZMIR 2.405 0,75
BIST KAYSERI 5.432 0,99
BIST KOCAELI 2.362 1,12
BIST KONYA 1.671 1,39
BIST TEKIRDAĞ 7.071 0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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