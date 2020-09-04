Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.645
|1,01
|BIST ANKARA
|1.989
|0,45
|BIST ANTALYA
|1.325
|0,83
|BIST BALIKESİR
|1.184
|0,76
|BIST BURSA
|2.563
|0,86
|BIST DENIZLI
|2.616
|-1,13
|BIST ISTANBUL
|1.146
|0,53
|BIST IZMIR
|2.405
|0,75
|BIST KAYSERI
|5.432
|0,99
|BIST KOCAELI
|2.362
|1,12
|BIST KONYA
|1.671
|1,39
|BIST TEKIRDAĞ
|7.071
|0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)