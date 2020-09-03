Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.668
|-0,40
|BIST ANKARA
|1.992
|0,62
|BIST ANTALYA
|1.296
|1,26
|BIST BALIKESİR
|1.174
|0,62
|BIST BURSA
|2.577
|0,08
|BIST DENIZLI
|2.588
|3,09
|BIST ISTANBUL
|1.144
|0,20
|BIST IZMIR
|2.404
|-1,12
|BIST KAYSERI
|5.340
|-1,18
|BIST KOCAELI
|2.357
|-0,72
|BIST KONYA
|1.689
|1,00
|BIST TEKIRDAĞ
|7.144
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)