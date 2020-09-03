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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:22:27 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.668 -0,40
BIST ANKARA 1.992 0,62
BIST ANTALYA 1.296 1,26
BIST BALIKESİR 1.174 0,62
BIST BURSA 2.577 0,08
BIST DENIZLI 2.588 3,09
BIST ISTANBUL 1.144 0,20
BIST IZMIR 2.404 -1,12
BIST KAYSERI 5.340 -1,18
BIST KOCAELI 2.357 -0,72
BIST KONYA 1.689 1,00
BIST TEKIRDAĞ 7.144 -0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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