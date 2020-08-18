Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.075
|0,96
|BIST ANKARA
|2.032
|0,69
|BIST ANTALYA
|1.264
|1,68
|BIST BALIKESİR
|1.151
|0,74
|BIST BURSA
|2.441
|1,24
|BIST DENIZLI
|2.324
|-0,55
|BIST ISTANBUL
|1.144
|1,22
|BIST IZMIR
|2.359
|0,82
|BIST KAYSERI
|5.122
|1,95
|BIST KOCAELI
|2.383
|0,98
|BIST KONYA
|1.463
|0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|7.527
|0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)