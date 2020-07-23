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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:27:18 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 422.540 1,39
BIST ANKARA 218.523 1,51
BIST ANTALYA 150.914 0,62
BIST BALIKESİR 134.685 1,41
BIST BURSA 273.802 1,93
BIST DENIZLI 251.534 -0,78
BIST ISTANBUL 123.207 0,99
BIST IZMIR 254.642 0,95
BIST KAYSERI 561.416 -0,39
BIST KOCAELI 238.037 1,16
BIST KONYA 161.891 2,87
BIST TEKIRDAĞ 767.628 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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