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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:26:36 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 423.692 -0,37
BIST ANKARA 215.093 1,85
BIST ANTALYA 154.827 2,37
BIST BALIKESİR 133.756 0,70
BIST BURSA 267.247 1,24
BIST DENIZLI 235.551 -1,16
BIST ISTANBUL 122.978 0,14
BIST IZMIR 252.824 0,99
BIST KAYSERI 566.402 0,70
BIST KOCAELI 236.363 0,47
BIST KONYA 164.076 0,52
BIST TEKIRDAĞ 767.491 -0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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