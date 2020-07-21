Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|439.102
|0,23
|BIST ANKARA
|216.426
|0,55
|BIST ANTALYA
|154.371
|4,93
|BIST BALIKESİR
|135.409
|0,93
|BIST BURSA
|269.282
|1,18
|BIST DENIZLI
|243.871
|0,54
|BIST ISTANBUL
|125.484
|1,18
|BIST IZMIR
|257.002
|1,06
|BIST KAYSERI
|575.384
|1,57
|BIST KOCAELI
|239.284
|0,96
|BIST KONYA
|164.303
|5,76
|BIST TEKIRDAĞ
|802.172
|0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)