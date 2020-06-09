Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|320.126
|0,48
|BIST ANKARA
|187.820
|-0,15
|BIST ANTALYA
|106.622
|-2,19
|BIST BALIKESİR
|120.843
|-0,28
|BIST BURSA
|201.009
|-0,95
|BIST DENIZLI
|256.264
|6,39
|BIST ISTANBUL
|112.494
|-0,72
|BIST IZMIR
|218.978
|0,12
|BIST KAYSERI
|473.787
|-1,57
|BIST KOCAELI
|217.779
|-0,31
|BIST KONYA
|99.814
|0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|672.454
|-1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)