Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|285.879
|1,16
|BIST ANKARA
|179.597
|3,10
|BIST ANTALYA
|98.554
|1,35
|BIST BALIKESİR
|117.684
|0,81
|BIST BURSA
|178.581
|0,97
|BIST DENIZLI
|168.760
|3,17
|BIST ISTANBUL
|102.800
|0,58
|BIST IZMIR
|210.953
|0,83
|BIST KAYSERI
|445.863
|1,38
|BIST KOCAELI
|209.204
|0,28
|BIST KONYA
|91.955
|-0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|708.187
|7,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)