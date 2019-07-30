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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

30 Temmuz 2019 Salı 13:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları610.824.630
Garanti Bankası247.605.250
Aselsan189.124.684
Arçelik185.675.606
T. Halk Bankası151.212.274
Vakıflar Bankası141.881.325
Koza Madencilik138.735.498
Akbank102.223.138
Petkim92.294.365
Tüpraş82.601.666
İpek Doğal Enerji68.614.886
Ereğli Demir Çelik61.663.655
Kardemir (D)58.576.643
Koza Altın57.229.824
Türk Telekom54.929.842
İş Bankası (C)54.040.488
Doğan Holding46.827.257
Yapı ve Kredi Bank.44.265.201
Turkcell37.009.144
Pegasus28.801.972

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:28
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