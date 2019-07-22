Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 378.040.343 Garanti Bankası 376.143.257 T. Halk Bankası 175.103.298 Akbank 108.833.199 Aselsan 89.745.699 Emlak Konut GMYO 84.524.917 Petkim 81.021.426 Vestel 74.178.600 İş Bankası (C) 69.423.692 Ereğli Demir Çelik 67.080.600 Vakıflar Bankası 63.567.431 Kardemir (D) 56.873.398 Koza Madencilik 54.797.717 Tüpraş 50.985.974 Türk Telekom 48.654.345 Yapı ve Kredi Bank. 40.616.996 Pegasus 35.049.944 Bim Mağazalar 22.004.044 Sabancı Holding 19.902.186 Migros Ticaret 19.743.928 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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