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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları378.040.343
Garanti Bankası376.143.257
T. Halk Bankası175.103.298
Akbank108.833.199
Aselsan89.745.699
Emlak Konut GMYO84.524.917
Petkim81.021.426
Vestel74.178.600
İş Bankası (C)69.423.692
Ereğli Demir Çelik67.080.600
Vakıflar Bankası63.567.431
Kardemir (D)56.873.398
Koza Madencilik54.797.717
Tüpraş50.985.974
Türk Telekom48.654.345
Yapı ve Kredi Bank.40.616.996
Pegasus35.049.944
Bim Mağazalar22.004.044
Sabancı Holding19.902.186
Migros Ticaret19.743.928

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:23
  1. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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