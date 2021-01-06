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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:42:04 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN814.826.430
Petkim734.359.458
Gübre Fabrikaları634.104.267
Turkcell610.521.054
Tekfen Holding535.495.396
Garanti Bankası511.571.301
Kardemir (D)439.773.039
Şişe Cam388.124.754
Emlak Konut GMYO384.655.061
Akbank369.245.561
Tüpraş344.585.569
Doğan Holding271.856.948
Türk Hava Yolları270.822.118
Şekerbank268.851.724
Koza Altın247.260.766
Otokar238.512.497
Ereğli Demir Çelik224.455.665
Vakıflar Bankası211.411.625
Karsan Otomotiv207.266.357
Yapı ve Kredi Bankası196.769.257

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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