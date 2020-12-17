Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|744.211.867
|Garanti Bankası
|729.784.655
|Pegasus
|645.549.167
|İş GMYO
|477.023.547
|Şişe Cam
|459.282.217
|Odaş Elektrik
|359.309.360
|Turkcell
|341.162.639
|İş Finansal Kiralama
|283.938.421
|Tümosan Motor ve Traktör
|276.457.428
|Petkim
|257.129.822
|Kardemir (D)
|247.242.072
|Tüpraş
|224.292.746
|İpek Doğal Enerji
|197.306.047
|ASELSAN
|177.687.317
|Türk Telekom
|177.368.470
|Arçelik
|176.135.139
|Yapı ve Kredi Bankası
|163.625.338
|Doğan Holding
|163.053.443
|Akbank
|162.514.998
|Vakıflar Bankası
|159.708.869
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)