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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:30:38 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.432.038.240
Petkim851.868.423
Odaş Elektrik688.886.324
Garanti Bankası661.163.125
Tüpraş509.769.657
Doğan Holding414.496.425
ASELSAN327.866.966
Kardemir (D)319.597.360
Albaraka Türk276.582.687
Türk Hava Yolları275.785.397
Yapı ve Kredi Bankası255.495.026
Ereğli Demir Çelik247.380.140
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası234.859.038
Şekerbank199.919.862
Akbank198.975.645
Emlak Konut GMYO198.807.178
Tümosan Motor ve Traktör197.986.247
Arçelik167.946.113
Sasa Polyester164.848.070
Vakıflar Bankası145.080.189

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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