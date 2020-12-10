Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.187.331.914
|Kardemir (D)
|1.123.834.504
|Şişe Cam
|929.300.200
|Petkim
|797.040.196
|Odaş Elektrik
|529.829.497
|Doğan Holding
|380.802.002
|Selçuk Ecza Deposu
|379.529.161
|Tekfen Holding
|359.038.279
|Koza Madencilik
|268.551.221
|Yapı ve Kredi Bankası
|225.623.325
|Ereğli Demir Çelik
|213.624.108
|Türk Hava Yolları
|198.031.346
|Aselsan
|191.247.807
|Akbank
|184.477.705
|Tüpraş
|174.690.186
|Zorlu Enerji
|162.172.790
|İş Bankası (C)
|132.919.140
|Sasa Polyester
|128.360.630
|Türkiye Sigorta
|124.781.902
|Vakıflar Bankası
|114.579.992
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)