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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:27:52 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.122.143.218
Garanti Bankası1.048.406.817
Şişe Cam827.312.203
Kardemir (D)737.727.964
Petkim608.892.465
Emlak Konut GMYO501.306.755
Selçuk Ecza Deposu448.316.265
Pegasus438.943.522
Yapı ve Kredi Bankası393.187.402
Tüpraş233.242.906
Doğan Holding208.322.587
DO-CO192.961.743
Akbank174.850.544
Aselsan161.120.766
Ereğli Demir Çelik160.795.549
Ege Endüstri149.802.590
Otokar148.146.822
Odaş Elektrik138.884.929
Vakıflar Bankası138.004.866
Turkcell123.040.639

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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