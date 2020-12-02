Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.122.143.218
|Garanti Bankası
|1.048.406.817
|Şişe Cam
|827.312.203
|Kardemir (D)
|737.727.964
|Petkim
|608.892.465
|Emlak Konut GMYO
|501.306.755
|Selçuk Ecza Deposu
|448.316.265
|Pegasus
|438.943.522
|Yapı ve Kredi Bankası
|393.187.402
|Tüpraş
|233.242.906
|Doğan Holding
|208.322.587
|DO-CO
|192.961.743
|Akbank
|174.850.544
|Aselsan
|161.120.766
|Ereğli Demir Çelik
|160.795.549
|Ege Endüstri
|149.802.590
|Otokar
|148.146.822
|Odaş Elektrik
|138.884.929
|Vakıflar Bankası
|138.004.866
|Turkcell
|123.040.639
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)