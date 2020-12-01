Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.043.943.811
|Kardemir (D)
|633.436.162
|Emlak Konut GMYO
|519.313.087
|Petkim
|337.707.208
|Şişe Cam
|316.100.123
|Akbank
|297.403.640
|Yapı ve Kredi Bankası
|269.562.932
|Türk Hava Yolları
|266.066.670
|Eczacıbaşı İlaç
|204.178.382
|Pegasus
|201.910.612
|Tüpraş
|196.295.544
|Vakıflar Bankası
|191.979.544
|ASELSAN
|184.064.438
|MLP Sağlık
|167.019.693
|Turkcell
|165.355.258
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|165.160.539
|İş Bankası (C)
|132.561.725
|DO-CO
|125.449.935
|Bim Mağazalar
|124.048.462
|Şekerbank
|123.671.201
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)