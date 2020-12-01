  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:30:10 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.043.943.811
Kardemir (D)633.436.162
Emlak Konut GMYO519.313.087
Petkim337.707.208
Şişe Cam316.100.123
Akbank297.403.640
Yapı ve Kredi Bankası269.562.932
Türk Hava Yolları266.066.670
Eczacıbaşı İlaç204.178.382
Pegasus201.910.612
Tüpraş196.295.544
Vakıflar Bankası191.979.544
ASELSAN184.064.438
MLP Sağlık167.019.693
Turkcell165.355.258
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası165.160.539
İş Bankası (C)132.561.725
DO-CO125.449.935
Bim Mağazalar124.048.462
Şekerbank123.671.201

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rıza Çalımbay'dan hakemlere Galatasaray çağrısı
Spor

Rıza Çalımbay'dan hakemlere Galatasaray çağrısı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçı sonrasında hakemlere tepki gösterip, Galatasaray'dan korkmayın mesajı verdi...
Türk gemisine küstah saldırı
Gündem

Türk gemisine küstah saldırı

Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı açıklandı.
Türkiye ile Rusya imzaladı
Dünya

Türkiye ile Rusya imzaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara ilişkin mutabakatın imzalandığını du..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay