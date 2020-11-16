Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.151.386.323
|Kardemir (D)
|708.118.923
|Yapı ve Kredi Bankası
|474.021.687
|Şişe Cam
|384.977.113
|Tüpraş
|370.100.435
|Akbank
|365.975.738
|Türk Hava Yolları
|332.436.839
|Petkim
|305.174.766
|Turkcell
|217.189.803
|Vakıflar Bankası
|205.332.621
|Pegasus
|199.590.485
|Odaş Elektrik
|183.330.075
|Halkbank
|170.103.920
|ASELSAN
|147.260.743
|Doğuş Otomotiv
|146.215.468
|Emlak Konut GMYO
|145.587.608
|İş Bankası (C)
|135.983.266
|Şekerbank
|129.507.929
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|128.882.246
|Koç Holding
|126.580.966
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)