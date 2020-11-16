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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:36:47 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.151.386.323
Kardemir (D)708.118.923
Yapı ve Kredi Bankası474.021.687
Şişe Cam384.977.113
Tüpraş370.100.435
Akbank365.975.738
Türk Hava Yolları332.436.839
Petkim305.174.766
Turkcell217.189.803
Vakıflar Bankası205.332.621
Pegasus199.590.485
Odaş Elektrik183.330.075
Halkbank170.103.920
ASELSAN147.260.743
Doğuş Otomotiv146.215.468
Emlak Konut GMYO145.587.608
İş Bankası (C)135.983.266
Şekerbank129.507.929
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası128.882.246
Koç Holding126.580.966

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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