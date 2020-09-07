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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:56:31 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 525.411.120
Emlak Konut GMYO 430.173.875
Türkiye Sigorta 186.540.221
Garanti Bankası 181.556.067
Aselsan 124.334.694
Tekfen Holding 122.559.611
Petkim 113.102.240
Türk Hava Yolları 108.263.543
Eczacıbaşı İlaç 101.864.837
Kardemir (D) 97.608.903
Akbank 83.366.577
Tüpraş 83.066.507
Trakya Cam 80.196.990
GSD Holding 78.602.906
Karsan Otomotiv 72.236.410
Turkcell 69.439.134
Yapı ve Kredi Bank. 67.589.647
Odaş Elektrik 67.226.304
TAV Havalimanları 65.118.330
İş Fin.Kir. 64.027.563

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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