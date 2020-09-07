Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|525.411.120
|Emlak Konut GMYO
|430.173.875
|Türkiye Sigorta
|186.540.221
|Garanti Bankası
|181.556.067
|Aselsan
|124.334.694
|Tekfen Holding
|122.559.611
|Petkim
|113.102.240
|Türk Hava Yolları
|108.263.543
|Eczacıbaşı İlaç
|101.864.837
|Kardemir (D)
|97.608.903
|Akbank
|83.366.577
|Tüpraş
|83.066.507
|Trakya Cam
|80.196.990
|GSD Holding
|78.602.906
|Karsan Otomotiv
|72.236.410
|Turkcell
|69.439.134
|Yapı ve Kredi Bank.
|67.589.647
|Odaş Elektrik
|67.226.304
|TAV Havalimanları
|65.118.330
|İş Fin.Kir.
|64.027.563
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)