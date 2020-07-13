Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|610.286.610
|Türk Hava Yolları
|387.866.323
|Odaş Elektrik
|313.258.031
|Trakya Cam
|281.244.088
|Garanti Bankası
|249.118.736
|Şişe Cam
|234.121.544
|Tekfen Holding
|200.607.620
|Petkim
|196.618.052
|Aselsan
|196.534.501
|Karsan Otomotiv
|186.535.201
|Oyak Çimento
|173.841.776
|Zorlu Enerji
|157.667.440
|Ereğli Demir Çelik
|149.808.347
|Akbank
|147.961.726
|Kardemir (D)
|142.968.846
|İş Fin.Kir.
|133.515.026
|T. Halk Bankası
|124.803.636
|Tüpraş
|120.770.404
|Şekerbank
|114.101.186
|Turkcell
|113.884.713
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)