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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:29:16 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Aselsan 1.030.631.690
Garanti Bankası 671.572.743
Emlak Konut GMYO 664.043.781
Türk Hava Yolları 506.854.164
İş Fin.Kir. 318.294.251
Tüpraş 313.040.430
Akbank 301.807.995
Ereğli Demir Çelik 268.283.309
Yapı ve Kredi Bank. 257.104.796
Kardemir (D) 219.218.239
Gübre Fabrik. 212.261.886
Pegasus 193.578.084
İpek Doğal Enerji 192.751.212
Tekfen Holding 188.169.407
Vakıflar Bankası 177.732.662
Petkim 161.357.025
Sabancı Holding 153.482.656
Reysaş GMYO 151.724.943
Güneş Sigorta 150.028.928
Koza Madencilik 139.438.645


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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