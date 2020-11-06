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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:42:32 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 434.118.508
Garanti Bankası 393.576.950
Odaş Elektrik 328.865.605
Kardemir (D) 321.010.269
Şişe Cam 272.355.371
Koç Holding 190.241.671
Turkcell 188.650.379
Gübre Fabrikaları 181.464.387
Doğan Holding 180.897.893
Şekerbank 167.431.257
Yapı ve Kredi Bankası 162.959.370
Türk Hava Yolları 159.499.386
Petkim 155.297.328
Eczacıbaşı İlaç 147.580.942
Zorlu Enerji 147.170.429
Aksa Enerji 123.651.719
Emlak Konut GMYO 113.291.901
Kerevitaş Gıda 105.276.311
Gözde Girişim 102.794.987
Otokar 94.718.740

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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