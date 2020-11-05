Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|454.326.697
|Garanti Bankası
|402.177.724
|Şişe Cam
|375.383.743
|Şekerbank
|335.166.686
|Kardemir (D)
|325.027.464
|Ege Endüstri
|288.016.597
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|281.960.373
|Odaş Elektrik
|247.643.759
|Türk Hava Yolları
|236.558.262
|Otokar
|213.057.806
|Albaraka Türk
|202.956.128
|Doğan Holding
|200.457.670
|ASELSAN
|197.262.641
|Halkbank
|174.587.115
|Tüpraş
|138.742.854
|Emlak Konut GMYO
|137.286.374
|Zorlu Enerji
|133.621.248
|Türk Telekom
|126.994.491
|Akbank
|112.914.872
|Pegasus
|101.268.701
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)