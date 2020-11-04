Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.203.122.189
|Halkbank
|483.348.815
|Kardemir (D)
|461.273.460
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|432.200.438
|Vakıflar Bankası
|401.502.656
|Akbank
|356.798.769
|Şişe Cam
|323.087.024
|Yapı ve Kredi Bankası
|296.191.456
|Petkim
|283.924.137
|ASELSAN
|238.487.836
|Odaş Elektrik
|235.171.359
|Türk Hava Yolları
|231.436.989
|Otokar
|172.393.967
|Ereğli Demir Çelik
|165.735.175
|Şekerbank
|137.720.509
|Turkcell
|113.372.467
|İş Bankası (C)
|111.940.613
|Şok Marketler
|105.654.153
|Pegasus
|97.393.931
|Emlak Konut GMYO
|94.547.862
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)