Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.314.737.615
|Şekerbank
|448.888.863
|Garanti Bankası
|330.885.599
|Petkim
|301.834.315
|ASELSAN
|278.041.368
|Şişe Cam
|251.505.242
|Odaş Elektrik
|204.581.713
|Albaraka Türk
|196.550.758
|Türk Hava Yolları
|174.939.200
|Akbank
|130.234.940
|Arçelik
|129.149.041
|Pınar Et Ve Un
|118.349.106
|Bim Mağazalar
|104.224.839
|Yapı ve Kredi Bankası
|100.344.994
|Tüpraş
|96.735.406
|Emlak Konut GMYO
|88.871.937
|Vakıflar Bankası
|84.792.593
|İş Bankası (C)
|81.964.472
|Kardemir (D)
|80.602.705
|Zorlu Enerji
|80.570.479
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)