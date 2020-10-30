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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:32:34 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.314.737.615
Şekerbank 448.888.863
Garanti Bankası 330.885.599
Petkim 301.834.315
ASELSAN 278.041.368
Şişe Cam 251.505.242
Odaş Elektrik 204.581.713
Albaraka Türk 196.550.758
Türk Hava Yolları 174.939.200
Akbank 130.234.940
Arçelik 129.149.041
Pınar Et Ve Un 118.349.106
Bim Mağazalar 104.224.839
Yapı ve Kredi Bankası 100.344.994
Tüpraş 96.735.406
Emlak Konut GMYO 88.871.937
Vakıflar Bankası 84.792.593
İş Bankası (C) 81.964.472
Kardemir (D) 80.602.705
Zorlu Enerji 80.570.479

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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