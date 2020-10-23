  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:25:53 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 559.375.424
Garanti Bankası 402.363.454
Emlak Konut GMYO 253.972.635
Alkim Kimya 230.840.422
Şişe Cam 223.889.273
Şekerbank 204.744.103
Ereğli Demir Çelik 183.076.182
ASELSAN 169.573.660
Kardemir (D) 165.517.607
Yapı ve Kredi Bankası 147.794.400
Turkcell 147.697.634
Türk Hava Yolları 146.279.844
Akbank 138.206.986
Petkim 130.504.183
Arçelik 122.461.716
Tekfen Holding 118.173.996
Doğan Holding 116.350.028
Odaş Elektrik 103.345.712
Bim Mağazalar 96.465.438
Halk GMYO 88.289.180

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi
Gündem

Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi

Yazar Hasret Yıldırım CHP'li Murat Avcı'nın Mus'ab bin Umeyr ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterirken, Bekir Çoşkun'un camiden yolcu e..
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit!
Dünya

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit! "Anlaşmaya uyulmazsa..."

Terör örgütü PKK'ya bağlı DSG'nin sözde üst düzey komutanı Mazlum Kobani, Rusya'nın "hilelere başvurduğunu" söyleyerek, "Anlaşmaya uymazlars..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay