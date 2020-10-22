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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:28:49 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 768.950.048
Garanti Bankası 399.074.158
Şekerbank 251.985.605
Petkim 229.103.275
Yapı ve Kredi Bankası 191.169.369
Akiş GMYO 175.504.109
Şişe Cam 168.035.220
Kardemir (D) 162.096.051
Kerevitaş Gıda 161.735.023
Turkcell 156.572.443
Türkiye Sigorta 155.427.326
Bim Mağazalar 153.277.272
Akbank 145.167.876
Vakıflar Bankası 142.870.788
Ege Endüstri 137.827.928
GSD Holding 122.433.411
ASELSAN 118.325.032
Türk Hava Yolları 117.548.554
Ereğli Demir Çelik 111.522.324
Odaş Elektrik 99.342.433

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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