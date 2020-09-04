  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:32:01 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 901.864.684
ASELSAN 305.841.150
Garanti Bankası 290.367.028
Trakya Cam 133.404.503
GSD Holding 131.353.958
Karsan Otomotiv 127.907.766
Petkim 124.798.355
Türkiye Sigorta 119.046.283
Sasa Polyester 115.842.892
Kardemir (D) 104.808.383
Türk Hava Yolları 100.133.676
Akbank 96.063.767
Yapı ve Kredi Bankası 95.824.413
Vakıflar Bankası 93.618.628
Emlak Konut GMYO 86.444.468
Arçelik 73.447.660
Halkbank 72.322.511
Gübre Fabrikaları 71.536.825
Tüpraş 64.134.205
Soda Sanayii 63.507.793

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve tica..
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı