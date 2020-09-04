Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|901.864.684
|ASELSAN
|305.841.150
|Garanti Bankası
|290.367.028
|Trakya Cam
|133.404.503
|GSD Holding
|131.353.958
|Karsan Otomotiv
|127.907.766
|Petkim
|124.798.355
|Türkiye Sigorta
|119.046.283
|Sasa Polyester
|115.842.892
|Kardemir (D)
|104.808.383
|Türk Hava Yolları
|100.133.676
|Akbank
|96.063.767
|Yapı ve Kredi Bankası
|95.824.413
|Vakıflar Bankası
|93.618.628
|Emlak Konut GMYO
|86.444.468
|Arçelik
|73.447.660
|Halkbank
|72.322.511
|Gübre Fabrikaları
|71.536.825
|Tüpraş
|64.134.205
|Soda Sanayii
|63.507.793
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)