Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|580.829.015
|Garanti Bankası
|298.892.903
|Halkbank
|236.302.541
|Kardemir (D)
|162.856.481
|Türk Hava Yolları
|156.825.085
|Emlak Konut GMYO
|147.562.707
|Şişe Cam
|138.328.262
|Vakıflar Bankası
|133.929.267
|Türk Telekom
|101.462.477
|Akbank
|96.783.919
|Türkiye Sigorta
|93.523.544
|Petkim
|92.032.533
|Yapı ve Kredi Bankası
|87.028.116
|Tüpraş
|85.915.795
|Ereğli Demir Çelik
|84.590.228
|İş Bankası (C)
|70.150.855
|Gübre Fabrikaları
|64.594.351
|Zorlu Enerji
|59.795.731
|Odaş Elektrik
|59.241.494
|Koza Altın
|56.989.260
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)