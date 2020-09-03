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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:28:19 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN580.829.015
Garanti Bankası298.892.903
Halkbank236.302.541
Kardemir (D)162.856.481
Türk Hava Yolları156.825.085
Emlak Konut GMYO147.562.707
Şişe Cam138.328.262
Vakıflar Bankası133.929.267
Türk Telekom101.462.477
Akbank96.783.919
Türkiye Sigorta93.523.544
Petkim92.032.533
Yapı ve Kredi Bankası87.028.116
Tüpraş85.915.795
Ereğli Demir Çelik84.590.228
İş Bankası (C)70.150.855
Gübre Fabrikaları64.594.351
Zorlu Enerji59.795.731
Odaş Elektrik59.241.494
Koza Altın56.989.260

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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